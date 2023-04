Fiorenzuola-Siena 1-1, basta un pari alla Robur per staccare il pass playoff

Fiorenzuola, 15 aprile 2023 – Basta un pari a Fiorenzuola per staccare il pass per il playoff a un Siena che nonostante l’ennesima settimana complessa dal punto di vista societario in Emilia gioca una discreta gara dilapidando almeno quattro occasioni colossali.

La Robur passa sostanzialmente al primo affondo. Scatto di Disanto sulla fascia sinistra, cross per la testa di un solissimo Belloni che dal limite dell’area piccola batte Bottaiola per il vantaggio bianconero. La risposta dei padroni di casa non si lascia attendere e arriva al 12’. Riccardi stende Mastroianni al limite, la punizione di Giani è respinta dalla barriera, sulla ribattuta Potop impegna Lanni con una difficile parata a terra. Ma è clamorosa la palla gol fallita da Mastroianni al 32’: il centravanti allarga troppo il sinistro da ottima posizione dopo essere sgusciato tra Crescenzi e Riccardi. Due minuto dopo è ancora più clamorosa l’occasione per il Siena. Paloschi anticipa un incerto Bondioli e appoggia una palla facile per l’accorrente Disanto. Il mancino del 7 a botta sicura si stampa sulla trasversa a Bottaiola immobile.

Nel secondo tempo, con Frediani per l’acciaccato Belloni, Mastroianni si fa perdonare l’errore del primo tempo bruciando Crescenzi su cross di Potop dalla destra: 1-1 al 10’. Al 20’ Raimo pesca di Disanto con un ottimo cross, Buglio calcia ma centra un difensore di casa, sulla ribattuta è clamoroso l’errore di Frediani che di sinistro mette a lato da ottima posizione. Disanto spreca qualche secondo dopo calciando addosso a Bottaiola. Ma le squadre sembrano molto più aperte e il match si espone a frequenti capovolgimenti di fronte. Pagliuca toglie Castorani, ammonito, per l’ex di giornata Collodel ma è ancora per Frediani la palla del vantaggio ma l’11 non arriva al momento giusto sul perfetto cross tagliato di Disanto. Altra bellissima azione senese porta al tiro da pochi metri sempre Frediani (assist al bacio di Paloschi) ma Bottaiola è decisivo e devia. Nel finale il Siena passa al 4-2-3-1 con Orlando per Buglio anche se i ritmi calano sensibilmente e di occasioni non se ne vedono più.

Il tabellino

FIORENZUOLA-SIENA 1-1

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Potop, Cavalli, Bondioli, Oddi; Piccinini, Fiorini, Bontempi; Giani (23’st Egharevba), Mastroianni (41’st Coghetto), Sereni (31’st Scardina). Panchina: Sorzi, Frison, Anelli, Danovaro, Giallombardo, Kenzin. Allenatore Tabbiani

SIENA (4-3-2-1) Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli; Buglio (37’st Orlando), Leone, Castorani (25’st Collodel); Belloni (1’st Frediani), Disanto; Paloschi. Panchina: Manni, Berti, Meli, Bearzotti, Ciurli, Verduci, Motoc, De Santis, Picchi, Orlando. Allenatore Pagliuca

Arbitro: Ceriello di Chiari (Lipari-Rizzello).

Reti: 2’pt Belloni, 10’st Mastroianni.

Note: Ammoniti: Riccardi, Castorani. Recuperi: 1 e 4.