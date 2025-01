Eccellenza Toscana. Sogna la Colligiana, il Mazzola ci crede. Asta: morale alto. Credici Sinalunghese

Sogna in grande la Colligiana: i biancorossi, grazie alla vittoria sulla Nuova Foiano (costata carissima al tecnico Argilli) e alla sconfitta della Castiglionese, scivolata al Bertoni contro l’Asta Taverne, hanno guadagnato la vetta della graduatoria, seppur in coabitazione con lo Scandicci. Domenica, per la diciannovesima giornata, la squadra di Mocarelli, dovrà tenere il piede saldo sull’acceleratore: in calendario la gara casalinga con il Signa.

Il Mazzola, reduce dal pareggio proprio con il Signa, ospiterà la Baldaccio Bruni: i biancocelesti di Ghizzani, al momento quarti in graduatoria, hanno tutta l’intenzione di salire sul podio (squalificati Taflaj, per tre giornate, Bouhamed e Campatelli per una). L’Asta, dicevamo: i ragazzi di Bartoli, con il successo sulla capolista, firmato Jrad e Discepolo hanno respirato una bella boccata di ossigeno e fiducia, dopo un periodo piuttosto cupo: tra quarantotto ore gli arancioblù (squalificati per un turno Ceccatelli e Tognetti) busseranno alla porta della Sinalunghese, reduce dal pareggio a reti bianche con l’Affrico. Per i rossoblù, al momento fanalino di coda del girone, serve necessariamente fare punti.

La classifica: Scandicci e Colligiana 32; Castiglionese 31; Mazzola 28; Affrico 27; Grassina 25; Signa e Baldaccio Bruni 24; Rondinella 23; Asta 22; Lastrigiana e Lanciotto Campi 21; Antella 18; Fortis e Nuova Foiano 17; Sinalunghese 14.