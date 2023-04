E’ una Robur vuota e in caduta libera Pesano molto le incertezze sul futuro

di Angela Gorellini

Se a Fermo l’intenzione era quella di riscattare subito il ko con la Carrarese, al Recchioni, per il Siena, è arrivata un’altra bruciante sconfitta. E fa bene, il tecnico Guido Pagliuca, a dire che questo finale di campionato, anziché dare valore al cammino intrapreso dall’inizio, "potrebbe compromettere quanto di buono fatto". Del resto è difficile scindere quello che succede nel rettangolo verde, da quello che accade fuori, ammesso e non concesso che possa avere una valenza, a fronte di un futuro che potrebbe riservare spiacevoli sorprese. Il campo, a tre giornate dalla fine, è insomma specchio di una situazione allarmante, che preoccupa non poco tifosi e addetti ai lavori. La squadra è apparsa una lontanissima parente di quella stimata e acclamata nel girone di andata, quella, costruita in estate, che aveva portato a Siena punti ed entusiasmo. Fisiologico che sia così, vuoi per il mercato di gennaio che ha senza possibilità di smentita (lo dice il campo) abbassato l’asticella, a maggior ragione considerando le assenze (vedi l’utilizzo di Favalli centrale a Fermo, vedi l’utilizzo di Paloschi anche a mezzo servizio, vedi la necessità di schierare più o meno sempre gli stessi effettivi) vuoi, soprattutto, il logorio vissuto da novembre-dicembre a questa parte, fino ad arrivare alle ultimissime, complicatissime settimane. Settimane in cui i dubbi sul futuro vedono passare in secondo piano anche il raggiungimento dei play off. Quello che, in una situazione ‘normale’, dovrebbe essere l’unico pensiero di una squadra e di una tifoseria.