Crescenzi è da valutare con attenzione Salgono le quotazioni di Damiano Franco

Sarà valutato questa mattina, Luca Crescenzi che ha rimediato in allenamento una contusione al ginocchio sinistro (ieri lavoro atletico personalizzato). Come ha spiegato mister Pagliuca la Robur spera che il problema possa rientrare in tempi brevi se non brevissimi (sarà valutato stamani), ma per la partita di oggi con la Recanatese salgono le quotazioni di Damiano Franco. Il giovane difensore, chiamato in causa con maggiore continuità, si è fatto trovare pronto e potrebbe essere lui ad affiancare il rientrante Riccardi (out a Rimini per squalifica). A destra ci sarà Raimo, a sinistra Favalli (nella foto nella sfida di Rimini). A centrocampo – dove mancheranno ancora Buglio (palestra e corsa) e Picchi (differenziato programmato, come De Paoli) – Leone, tra i migliori in terra romagnola, salirà in cabina di regia. Belloni potrebbe fare la mezzala, mentre dall’altra parte da valutare la presenza di Collodel che, ormai ristabilito, potrebbe tornare a vestire la maglia titolare. Altrimenti il ballottaggio è tra a Castorani e Meli. In questo schieramento a fianco di Disanto, anche lui al rientro dalla squalifica, sarà Frediani, con Paloschi pronto a tornare in campo dal primo minuto. Non è neanche da escludere l’avanzamento di Belloni, con Frediani in panchina, dopo le due partite ravvicinate. Sei i bianconeri diffidati, ovvero Belloni, Castorani, Collodel, Favalli, Frediani e Leone.