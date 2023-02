"Costone, pochi biglietti del derby per la Mens Sana"

È iniziato il count down per il derby di domenica tra Costone e Mens Sana. La società ospitante ha comunicato che, come nella passata stagione, non ci sarà vendita libera dei biglietti. "Tenuto conto della capienza del PalaOrlandi e del regolamento federale – si legge nella nota – la società del Costone, in accordo con la società della Mens Sana, ha già provveduto a fornire una quota di biglietti alla società ospite". Il club biancoverde ha dunque gestito la propria esigua quota tagliandi destinandola, per il possibile, ai tifosi ai quali sono arrivati circa 50 biglietti. "Apprendiamo che, nonostante non ci siano più limitazioni, il numero di biglietti è inspiegabilmente lo stesso – sottolinea ’Io Tifo Mens Sana’ –. Come lo scorso anno, una parte di questi biglietti è stata messa a disposizione dell’associazione Io Tifo Mens Sana. E’ stato conferito il pacchetto di biglietti ai ragazzi della Curva, in modo che sia garantito alla squadra un tifo incessante. Per tutti gli altri ritrovo alle 17,30 al bar Mens Sana".