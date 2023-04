Circuito Wingolf, Veneziano vince la prima tappa Punti preziosi per la finale internazionale ad Antalya

L’attività agonistica del mese di aprile al Royal Golf La Bagnaia ha preso il via, sabato 1, con la prima delle tre tappe del circuito Wingolf. Il challenge nazionale, oltre ai premi di giornata, mette in palio preziosi punti che permetteranno ai migliori di accedere alla finale internazionale ad Antalya. Filippo Veneziano si è aggiudicato la gara completando le 18 buche da campionato disegnate da Robert Trent Jones Jr. in 76 colpi, cinque oltre il par previsto per i professionisti. Il golfista di Valdichiana è stato abile nel giocare le 9 buche di rientro nell’esatto par del campo. In prima categoria, Massimo Calvanese (75) di Casentino ha superato il giocatore di casa Lorenzo Cantelli al termine di un avvincente testa a testa che ha visto i due appaiati nel punteggio. Stesso epilogo in seconda categoria, giocata con la più tollerante formula Stableford, con Giovanni Toscano (35) che ha avuto la meglio su Claudio Regoli. In terza Marcello Di Credico (37) ha superato di misura. Premi speciali a Sandra Berlati e Adriaca Scopelliti, rispettivamente migliori lady e senior, entrambe con 35 punti.

Andrea Ronchi