Chloe Sanna è medaglia d’argento

La Mens Sana Ginnastica Artistica sale sul podio alla prima gara regionale FGI Ld Silver con una prova brillante della giovanissima Chloe Sanna. L’atleta mensanina ha messo in pratica un’impeccabile prova di esercizi alle parallele, qualche imprecisione al corpo libero e alla trave non le permettono di raggiungere la vetta del podio, fermandosi a pochissimi decimi di distanza dalla prima. Ottima prova anche di Anna Fontani, che dopo aver svolto un’ottima prova alle parallele, conclude la sua prestazione guadagnando il quarto posto in classifica. Un grande risultato per la Polisportiva Mens Sana 1871. "Continueremo a lavorare sulla precisione e sulla perfetta esecuzione di tutti gli elementi – afferma il dt Beatrice Vannoni (nella foto con le atlete) – sono comunque soddisfatta della gara che vede le due allieve ai vertici, nelle rispettive categorie, della Toscana".