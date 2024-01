Calcio Coppa Toscana. Olimpic Sarteano costretto alla resa. Avanti il Fratticciola

Fratticciola

1

Olimpic Sarteano

0

MONTAGNANO – Si ferma agli ottavi di finale il cammino del Sarteano nella Coppa Toscana di seconda categoria. La partita inizia con il Fratticciola che crea almeno due chiare occasioni da rete ma il portiere dell’Olimpic Lunghini para con bravura. I ragazzi di mister Zamperini si riprendono e creano alcuni pericoli alla porta aretina, soprattutto con pregevoli tiri dalla lunga distanza. Partita piacevole, agonisticamente intensa tra due squadre ai vertici dei loro gironi. Nella ripresa la musica non cambia e si continuano a registrare occasioni su entrambi i fronti, in particolare un palo di D’Addario su punizione. Al 70’ l’episodio decisivo: l’azione si svolge sulla destra, passaggio a centro area e Ceccherini devia la palla in rete sul secondo palo. L’Olimpic va vicina al pareggio all’83’ in una confusa azione in area. Finale di gara estremamente nervoso.

Giuseppe Stefanachi