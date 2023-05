Brambilla: "De Luca ci trascinò in A col suo entusiasmo"

La festa organizzata dai Fedelissimi il ventennale della promozione in A si avvicina e, anche se il momento attuale non è certo dei migliori, sarà l’occasione di ricordare quella storica annata 0203 con tanti i protagonisti di quei mesi incredibili culminati a Genova. "La partita della matematica promozione Marassi è la prima immagine che mi viene in mente – sottolinea il regista di quella formazione, Massimo Brambilla, attuale tecnico della Juventus Next Gen, al Fol –. Giocavamo in una cornice di pubblico spettacolare, con tanti tifosi al seguito, ma eravamo tranquilli perché sapevamo di avere altre due partite per fare i punti della promozione. Il mister era riuscito a creare un gruppo forte, c’era grande competitività. Ognuno metteva a disposizione le proprie qualità. De Luca? A inizio anno aveva sempre parlato di andare in A, era l’unico che ci credeva veramente. Poi abbiamo capito quanto ci avesse visto lungo. Il suo entusiasmo e la sua positività sono stati contagiosi".