Beretta: "Le voci che sento non sono troppo confortanti"

Nessuno più di Mario Beretta è in grado di capire le difficoltà di annate come quelle che sta vivendo il Siena attuale. L’ex mister bianconero, che nell’ultimo Ac Siena, sfiorò la qualificazione ai playoff nonostante il -8 in classifica (senza penalizzazione la squadra sarebbe arrivata terza dietro a Palermo ed Empoli) ha parlato brevemente anche della situazione della Robur in un’intervista rilasciata a TMW Radio. "Già arrivare ai play-off è stato un successo – ha sottolinea l’allenatore milanese, alla Robur dal 2006 al 2008 (a parte una breve parentesi di Mandorlini e poi nel 201314) - con i problemi societari che ci sono. Il gruppo ha fatto quadrato per arrivare ad un risultato comunque importante. Ora bisognerà capire quello che sarà il futuro per la cessione della società, anche se le voci non sono troppo confortanti". Nella squadra allenata da Beretta c’era tra l’altro un giovanissimo Luca Crescenzi, che poi a gennaio fu ceduto in prestito al Pisa.