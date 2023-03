Siena, «Un calcio all’illegalità»: in campo anche i vip dello spettacolo. Attesa per Raul Bova

Siena, 30 marzo 2023 – Domani primo aprile si terrà il grande evento "Un calcio all'illegalità" organizzato dal Rotary club Siena in collaborazione con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Siena, l’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e con il patrocinio del Comune di Siena.

Una giornata densa di appuntamenti culturali, sportivi e di formazione con l’obiettivo di creare tra i giovani la giusta sensibilità e attenzione su temi di grande attualità come il contrasto a ogni forma di bullismo, cyberbullismo, violenza di genere e discriminazione, il rispetto della legalità, il contrasto all’abuso di alcool e droghe.

Si parte alle ore 10 con l’incontro con gli Studenti delle Scuole presso l’Aula Magna dell’Università di Siena con il convegno sulla Legalità e la premiazione dei vincitori del bando di Concorso sulla Legalità.

Alle ore 13 la cerimonia di omaggio all’albero della legalità (Giardini La Lizza).

Alle ore 15 l’incontro di calcio di beneficenza (presso lo Stadio Artemio Franchi di Siena) tra la Nazionale Attori, rappresentativa Nazionale dei Magistrati, una squadra di personale delle forze dell’ordine ed una squadra di avvocati della Provincia di Siena. L’ingresso allo stadio Artemio Franchi sarà libero, ma saranno molto gradite offerte libere, il cui ricavato andrà in beneficenza per la costituzione di una Associazione che avrà sede presso il Ricreatorio Pio II al Costone, che si occuperà di divulgare la cultura della legalità tra i ragazzi/e ed i giovani, per combattere tutte le forme di violenza nonché della diffusione dei principi del rispetto e della legalità attraverso la condivisione dei valori educativi dello sport.

L’obiettivo è quello di dare un contributo concreto e tangibile alla diffusione della cultura del rispetto e dell’inclusione sociale anche attraverso la condivisione dei valori dello sport.

Durante l’incontro (interruzioni con canzoni) verranno diffuse comunicazioni e appelli a sostegno della legalità, anche da parte dei rappresentanti delle Istituzioni e degli attori per la lotta contro il bullismo e cyber bullismo, violenza di genere, rischi legati all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, violenza di genere;

Alle ore 20 si terrà una cena di beneficenza presso i locali della società della Contrada della Lupa che può ospitare circa 300 persone.

Emergono già le prime indiscrezioni sugli attori che sono stati convocati nella Nazionale. Fra i rumors il possibile arrivo di Raul Bova mentre è certo che ci sarà Enrico Montesano. Nella formazione degli attori sono attesi anche Ninetto Davoli, Giuseppe Zeno, Luca Capuano. Il mister? Giancarlo Oddi.