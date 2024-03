Al Siena Jazz oltre 1,6 milioni di euro di risorse Pnrr

Siena, 22 marzo 2024 - Oltre 1,6 milioni di euro di risorse Pnrr: è quanto si aggiudica Siena Jazz. La scuola musicale è infatti fra le 30 istituzioni di alta formazione artistico-culturale italiane che beneficeranno dei finanziamenti che il Ministero dell'università e della ricerca ha destinato ad altrettanti programmi di internazionalizzazione. A Siena Jazz, definito assieme agli altri “capofila dell'immagine italiana nel mondo”, sarà destinata la cifra di 1.634.295,00 euro, che fanno parte degli oltre 87 milioni di euro stanziati e che vede Siena Jazz allineata alle più prestigiose istituzioni italiane, come l'Accademia delle Belle Arti di Milano, il Conservatorio di Torino e l'Accademia di Arte e Moda di Firenze.

Jazz-Able, il progetto ideato e presentato da Siena Jazz che vede il coinvolgimento del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e di Cpm Music Institute di Milano. “Mi ritengo dunque molto soddisfatta, l'auspicio è che questo sia un primo segnale di ripresa e di rinascita per quella che è un'istituzione fondamentale della nostra città, alla quale fin dal primo giorno ho dedicato tutta l'attenzione necessaria”, commenta in una nota il sindaco di Siena Nicoletta Fabio. «Adesso dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi anche perché, come si legge nel nostro composito progetto, sarà tutta la città a beneficiare di questo grande risultato. È una promozione per tutti», sottolinea il presidente di Siena Jazz Massimo Mazzini.

