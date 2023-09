Siena, Federico Arri e Giulia si sono sposati a Vescona

Siena, 9 settembre 2023 – Lui, elegantissimo, vestito scuro. Lei splendida in un vestito bianco con il velo. Belli come due modelli da passerella. Lui è Federico Arri, detto Ares, 29 anni, fantino che ha corso 5 Palii a Siena e ha vinto domenica scorsa quello di Asti per la seconda volta. Lei è la sua anima gemella, Giulia Stobbione. Laureata alla Bocconi in Economia e management con specializzazione nel settore della moda è attualmente, spiegava qualche giorno fa sul sito dell’Ippodromo di San Rossore dove adesso Arri si è trasferito, la responsabile globale del controllo qualità delle calzature per Valentino. Si sono conosciuti da piccoli e, più innamorati che mai, si apprestano a costruire la vita insieme dopo il ’sì’ pronunciato nella chiesa di Vescona, dove si è svolto poi anche il ricevimento. Tanti i volti delle Contrade presenti, i colleghi di lavoro, soprattutto tanti amici e persone che vogliono bene a questa coppia speciale a cui vanno gli auguri di immensa felicità de La Nazione.