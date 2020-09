San Gimignano (Siena), 20 settembre 2020 - «Credo che andare a votare sia importantissimo e fondamentale perché come scriveva Gramsci l'indifferenza è la peggior condanna per le persone e lo per lo Stato. Invito le persone in un momento così delicato ad andare a votare. Bisogna essere prudenti ed equilibrati». Lo ha detto Tiziana Vigni, candidata a presidente della Toscana per il Movimento 3v (Vaccini vogliamo verità) che questa mattina ha votato a Ulignano, nel comune di San Gimignano (Siena). «Quando sono andata a votare alle 11.30 - ha detto - c'erano pochissime persone, al seggio tutto ben organizzato».

