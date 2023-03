Elezioni Siena, il record delle liste. Ci saranno 500 candidati

Si voterà il 14 e il 15 maggio, mentre l’eventuale ballottaggio sarà il 28 e il 29

Siena, 12 marzo 2023 - Sono già elezioni da record, con le almeno 22 liste (anche se più probabilmente 23) in corsa che portano il numero dei candidati al consiglio comunale sicuramente sopra cinquecento. Per la precisione tra 524 e 704, considerando che in ogni lista si possono proporre tra ventiquattro e trentadue nominativi. Il record precedente era di cinque anni fa, con diciotto liste per nove candidati sindaco. Il minimo di liste nel 1993, quando alla prima prova dell’elezione diretta del sindaco figlia della legge 81 furono solo sette, per altrettanti candidati, mentre quattro anni dopo salirono a dieci ma con soli tre aspiranti primi cittadini (in entrambi i casi vinse Pierluigi Piccini, prima al ballottaggio con Vittorio Carnesecchi poi al primo turno).

Ma veniamo ai possibili schieramenti in campo il 14-15 maggio. Fabio Pacciani del Polo Civico sarà quello con più liste a sostegno, sette: confermate Per Siena, Sì - Patto dei cittadini, Siena sostenibile, In Campo, Sena civitas, Civici in Comune, resta da definire il nome della settima che è comunque annunciata. Dovrebbero essere cinque quelle accanto al nome di Nicoletta Fabio: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Udc, la lista della candidata, un’altra civica. Per Massimo Castagnini si prospettano quattro simboli: quello col suo nome, la lista De Mossi (confermata pochi giorni fa da Castagnini stesso), SiAmo Siena, Italia Viva. Anna Ferretti ha ufficializzato che avrà tre liste al suo fianco: Pd, Con Anna Ferretti sindaca, Indipendenti e progressisti. Poi i candidati con una lista al proprio fianco: Emanuele Montomoli, con l’omonima lista, Roberto Bozzi, con Azione, Alessandro Bisogni, con Siena popolare. E fin qui siamo a ventidue praticamente certe, che dovrebbero diventare ventitré con la probabile ma ancora non annunciata lista del Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura di Elena Boldrini.

Nel caso salirebbero a otto gli aspiranti sindaci e ventitré le liste, che significa quasi cinquemila firme solo per la presentazione degli oltre cinquecento candidati. Numeri esorbitanti, in tempi di crollo della partecipazione al voto, come indicati almeno dalle tendenze nazionali e dalle ultime regionali. Questo nugolo di candidati al consiglio comunale avrà come effetto una tenuta anche del numero degli elettori, oppure proseguirà la discesa già evidente anche nelle tornate amministrative? Starà a loro e soprattutto ai candidati sindaci riuscire a mobilitare i cittadini, soprattutto quella larga fascia di indecisi o delusi che tutti aspirano sempre a coinvolgere. Ma che negli anni progressivamente sale sempre di più.