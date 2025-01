Wine&Siena. Evento a Poggibonsi

Primo appuntamento dell’anno con il Club Alcide Gourmet che propone, venerdì 24 gennaio alle 20, una cena – degustazione dedicata al gemellaggio dei prodotti tipici del territorio con i vini del Collio. L’occasione è data da Wine&Siena che, con le sue oltre 150 aziende e 600 prodotti in degustazione, che apre a Siena l’anno vitivinicolo italiano. "Siamo molto felici – dice Roberta Ancillotti, Ad di Hotel Ristorante Alcide – di far parte del cartellone ‘Fuori Wine&Siena’ e di essere l’unico evento fuori dalla città di Siena. Portiamo a Poggibonsi due aziende che espongono alla rassegna che si svolge al Santa Maria della Scala e speriamo di essere gli apripista per altri ristoratori del territorio provinciale".