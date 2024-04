Way Point, dischi di De Andrè pubblicati in nuove edizioni

C’è il contributo del Centro Studi De Andrè dell’Università di Siena, che ospita il prezioso archivio dell’artista genovese, nelle nuove edizioni della sua importante quanto imperdibile discografia, che la Sony Music, con la Fondazione De Andrè, sta in questo 2024 offrendo di nuovo all’attenzione del sempre numeroso pubblico che ama questo intellettuale prestato alla musica. I nuovi dischi, ben estesi soprattutto nella versione in vinile nero 180 grammi, offrono altri inediti elementi che escono dal carteggio di Faber. Speciali booklet, oltre ai testi ci sono pensieri, riflessioni, commenti, estratti di interviste, scritti inediti di un archivio che i senesi dovrebbero conoscere meglio, nella fortuna di avere sottocasa così prezioso materiale di un’artista che piace ed interessa anche alle nuove generazioni. Il progetto "Way point. Da dove venite..dove andate?" ha già alcune uscite i dei primi dischi di De Andrè, ora sono disponibili "Non al denaro non all’amore né al cielo", "Storia di un impiegato" e "Canzoni", entro l’anno sarà possibile avere in nuova veste l’intera discografia. Una tentazione a cui i collezionisti non sapranno certo resistere.