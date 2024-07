Vittoria Puccini stasera ospite a La Terrazza

Vittoria Puccini è protagonista a La Terrazza di San Casciano dei Bagni. Questo pomeriggio, alle 18.30, arriva nella ricca stagione di appuntamenti estivi del borgo termale l’attrice tra le più affermate del cinema italiano. ’Costellazioni: la magia del cinema’ è il titolo del confronto tra l’attrice toscana e la giornalista Paola Jacobbi. Dall’esordio nel 2000 con il film ’Tutto l’amore che c’è’ di Sergio Rubini, Vittoria Puccini ha avuto molti ruoli e realizzato rilevanti progetti: dapprima ha ottenuto grande popolarità con la serie tv ’Elisa di Rivombrosa’, per poi essere diretta da registi quali Ferzan Özpetek, Pupi Avati, Paolo Genovese e Gabriele Muccino, arrivando alla candidatura ai David di Donatello come migliore attrice protagonista per il film ’18 regali’ di Francesco Amato.

L’attrice dialogherà con la critica cinematografica Paola Jacobbi che ha lavorato per testate come Panorama, Gioia e che condurrà una conversazione stimolante con l’attrice toscana, assurta alla popolarità a inizio degli anni 2000 per il ruolo della Contessa Elisa Scalzi Ristori di Rivombrosa, ma anche per l’attivismo e la volontà di impegnarsi in prima persona insieme ad altri artisti per trasmettere messaggi sociali, a partire dai diritti delle donne. Puccini è anche nel laboratorio artistico di Una Nessuna Centomila, fondazione che si pone come mission che si possano avere "donne, ragazze e bambine libere dalla violenza, in un mondo inclusivo e rispettoso di ogni genere". Vittoria Puccini è anche presidente di Unita, un’associazione fondata da più di cento interpreti del teatro e dell’audiovisivo creata per sostenere e promuovere la centralità del mestiere dell’attrice e dell’attore all’interno del panorama artistico e culturale e nella formazione sociale di ogni individuo.