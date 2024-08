Vittoria a 44 anni. Da Trecciolino al Gobbo Saragiolo

Quarantaquattro anni e non sentirli: questa l’età dell’ultimo vincitore della carriera del 17 agosto 2024. Dino Pes detto Velluto ha vinto e ci ha ricordato alcuni "illustri" precedenti: Luigi Bruschelli detto Trecciolino vinse infatti alla stessa età il suo ultimo Palio il 2 luglio 2012 nell’Onda con Ivanov, alla stessa età anche il grande Eletto Alessandri in arte Bazza vinse il 16 agosto 1971 nella Giraffa con il potente Orbello con uno strepitoso recupero all’ultimo giro. La ultrasecolare vicenda del Palio ci permette di cercare, e trovare, altri protagonisti che hanno vinto a questa età. Intanto Luigi Menghetti detto Piaccina, che vince il 3 luglio 1806 per il Valdimontone. Ma di questo leggendario fantino non ci dobbiamo stupire, visto che ha l’invidiabile record di aver vinto anche in altre età ancora più avanti: "storico" il suo trionfo il 2 luglio 1826 per il Bruco, con precedente caduta al canape, tanto da diventare quella carriera un mezzo miracolo con tanto di quadro votivo. Le cronache terminano con la eloquente frase: "scansò tutti i congiurati con arte, sebbene vecchio". Ci sono altre due eccellenti vittorie a 44 anni: quella di Filippo Rossi detto Il Vecchia (2 luglio 1819 nell’Onda), e l’immortale Francesco Santini, conosciuto al Palio come Il Gobbo Saragiolo (3 luglio 1853 per la Torre). E’ dunque normale, e non solo oggi che in modo evidente si è allungata la "vita in piazza" di un fantino, che anche nel passato sia recente che remoto ci siano vincitori avanti con gli anni. Un altro grande della piazza, Giuseppe Gentili in arte Ciancone, ha vinto a 43 anni nella Civetta lo straordinario del 1960 con Uberta de Mores e addirittura il suo ultimo trionfo è il 2 luglio 1969 nell’Onda con Sambrina a 52 anni. Vale per tutti Andrea De Gortes detto Aceto: il 3 luglio 1992 nell’Aquila con Galleggiante entra nella storia a 49 anni.

Massimo Biliorsi