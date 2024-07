Violenze e furti. Ecco i 40 casi nel Senese

"Sono trascorsi 80 anni, ma in provincia di Siena nessuno ha ricordato le donne e gli uomini violati dai militari del Corpo di Spedizione Francese in Italia". Il presidente dell’Associazione nazionale vittime delle marocchinate, Emiliano Ciotti (nella foto), esprime così il suo disappunto sulla questione delle violenze che furono compiute nell’estate del 1944 ai danni della popolazione civile senese da parte dei soldati alleati e in particolare dai magrebini inquadrati nell’esercito francese. Le violenze generalizzate e incontrollate dei coloniali francesi presero il nome di ’marocchinate’ e iniziarono con lo sbarco in Sicilia del luglio 1943, proseguirono in Campania, Lazio e Toscana per terminare alle porte di Firenze, quando questi soldati furono ritirati dal fronte italiano per essere utilizzati nello sbarco sulle coste meridionali francesi. Anche a Siena e provincia questi militari misero a segno razzie, furti, stupri e omicidi. Particolarmente colpite Siena, Poggibonsi, San Quirico d’Orcia, Chiusi, Monteroni d’Arbia, Murlo e Sovicille. "Per ricordare le vittime – conclude Ciotti – abbiamo approntato un primo elenco di quanto accaduto in provincia di Siena nel 1944, affinché questi crimini non vengano dimenticati". Sono 40 gli episodi declinati che raccontano quando a Pienza tre sconosciuti con indumenti militari costrinsero un agricoltore a fargli la cena e poi, tenendo sotto tiro la famiglia, si fecero dare 8mila lire, due orologi e anelli per un valore di 15mila lire. A Radda due militari inglesi entrarono in un’abitazione, costrinsero i coniugi ad andarsene e cercarono di violentare la figlia. Violenza che venne compiuta su due donne di 34 e 25 anni a Poggibonsi, le madri per difenderle furono ferite. A Siena il 21 luglio 1944 un coloniale sparò contro un contadino e lo ferì. Tantissimi gli abusi sessuali.