Via Romea Sanese. Nuovo Direttivo e Latorre presidente

L’associazione Via Romea Sanese accessibile ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo. Il nuovo presidente è Angelo Latorre, già presidente del Gruppo escursionisti Berardenga, attuale presidente Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Escursionismo e 3° vicepresidente della European Hiking Federation. Ad affiancare il presidente ci saranno Marta Cantagalli vicepresidente, Riccardo Faustini segretario, come consiglieri Gianfranco Scialabba, Elena Bernini e Giampaolo Biagi. L’associazione ha come obiettivo sostenibilità e valorizzazione dell’antica Via Romea Sanese, accessibile e inclusiva per tutti.