Valiano: successo per l'albero di Natale con trattori e proposta di matrimonio

Un pomeriggio che ha regalato emozioni e che resterà qualcosa di vitale, pulsante, senza scadenza. Perché, quando in mezzo ci sono i sentimenti genuini, non può esistere una fine.

A Valiano la seconda edizione del suggestivo albero di Natale formato dai trattori non è stato soltanto un successo di adesioni con circa 170 mezzi (raddoppiati, all’incirca, i numeri dello scorso anno) arrivati da tredici territori comunali e tre province, Siena, Arezzo e Perugia.

Perché, in quello spettacolo fatto di luci, motori accesi, clacson, fuochi d’artificio, omaggio ad una tradizione contadina e ad un legame con la terra che era e resta indistruttibile, c’è stato anche altro.

Ad iniziare dal commovente omaggio ad Antonio, un ragazzo del posto che ci ha lasciati troppo presto, con i trattori che hanno illuminato una gigantesca "A" in suo ricordo. A bordo c’era anche il babbo, nel cuore della stella cometa. Antonio aveva creduto tanto in questa festa e sicuramente da lassù sarà entusiasta dei suoi amici e di quel clima magico che si è creato.

Già perché a Valiano, quando i trattori erano già schierati, c’è stata una festa nella festa. Leonardo Bemoccoli, 26 anni, giovane e brillante imprenditore agricolo dell’aretino (vive a Frassineto) ha pronunciato il fatidico "mi vuoi sposare?" a Milena, l’amore della sua vita, e lo ha fatto rigorosamente in ginocchio e con tanto di anello in mostra, come la tradizione vuole.

Un "colpo di scena" che ha regalato entusiasmo, coriandoli e felicità con un bellissimo e lungo abbraccio andato in scena dopo che la ragazza di Sinalunga ha detto "sì". Anche in paradiso si sarà applaudito.

"Il sindaco di Montepulciano è venuto all’evento – spiega Samuele Solfanelli, uno degli organizzatori – abbiamo ricordato Antonio anche con un minuto di silenzio, la festa era per lui. Stiamo crescendo, il passaparola funziona, chissà, il prossimo anno saremo di più. La sorpresa di Leonardo? Andavamo a scuola insieme, lo scorso anno fu entusiasta dell’iniziativa, è un "trattorista sfegatato", e così ha scelto di fare l’annuncio proprio qui. La nonna e la mamma di Milena si erano nascoste dietro al trattore e poi hanno partecipato alla festa!"

Leonardo è ovviamente felice, ci dice che "la sorpresa è riuscita. Il giorno precedente era l’anniversario di quando ci siamo conosciuti, mi piaceva l’idea di fare l’annuncio proprio qui. Stiamo insieme da sei anni, lo sapevano tutti quello che avevo in mente ma Milena ovviamente no! Ed è rimasta, per fortuna, molto contenta...". Impossibile non esserlo.

Luca Stefanucci