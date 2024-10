Università per gli Stranieri. Le immatricolazioni si chiudono il 31 ottobre

Ultimo mese per immatricolarsi all’Università per Stranieri di Siena. Scade il 31 ottobre il termine per completare le procedure di immatricolazione ai corsi di laurea. Per tutto questo mese, i futuri studenti e studentesse potranno parlare con docenti, tutor e responsabili dell’orientamento. L’Università per Stranieri di Siena illustra a tutti i futuri studenti quale sia lo spirito della comunità accademica. La Stranieri è, prima di tutto, un’università in presenza dove si respira uno spirito di comunità: una comunità plurilingue, che incarna la visione di un progetto culturale e civile condiviso e dove la relazione tra docenti e studenti è reale e diretta. L’Ateneo è nato con l’obiettivo di insegnare la lingua e la cultura italiana a studenti stranieri, ma nel tempo ha ampliato la sua vocazione, per arrivare oggi a insegnare fino a 14 lingue, diventando un ponte tra diverse culture del mondo.

"Oggi – commenta il rettore Tommaso Montanari – l’Università per Stranieri è un’istituzione internazionale per gli italiani e un punto di riferimento per gli stranieri che vogliono immergersi nella cultura italiana. Studiare alla ‘Stranieri’ di Siena vuol dire imparare a essere stranieri, cioè cittadini del mondo e cioè soprattutto umane e umani. Per l’anno accademico 2024-2025 – continua Montanari – l’Università per Stranieri di Siena offre diversi corsi di laurea triennale e magistrale. Tra i corsi triennali, ci sono Lingua e Cultura Italiana in Contesti Globali e Mediazione Linguistica e Culturale. Due nuovi corsi sono stati aggiunti quest’anno: Geografie della decolonizzazione e Plurilinguismo, Traduzione e Interpretazione".