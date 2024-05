Una proposta verde. Parchi e aree sport

Aree a parco, con panchine e servizi commerciali, opportunità culturali e ricreative o di welfare delle quali usufruire e nelle quali trascorrere pomeriggi, domeniche, portare bambini, camminare. Spazi fisici che mettano anzitutto al centro la relazione persone-comunità e che servano a prendersi cura di sé, oltre la pratica sportiva agonistica. Sono alcuni degli aspetti che caratterizzano a Poggibonsi il programma della candidata sindaca del centrosinistra Susanna Cenni. Una visione che mira a tenere assieme società strutturate e pratiche nuove e che concepisce la città come un polo sportivo unico. Le proposte, tra l’altro, scaturiscono dai tavoli del programma e dai tanti incontri con le associazioni e le società sportive che si sono susseguiti nelle scorse settimane, compreso l’interessante confronto con Mauro Berruto, già commissario tecnico della nazionale di volley. In materia di impiantistica, Cenni propone la ristrutturazione degli spazi ritenuti inadeguati, a partire da palazzetto, la piscina, lo stadio, e la costruzione di nuovi impianti con particolare attenzione a Staggia Senese e Bellavista. Tra i punti chiave, anche "l’individuazione di spazi nei quali – attraverso piccoli, semplici interventi – si possano costruire percorsi per praticare attività all’aria aperta e che siano, allo stesso tempo, aree di socializzazione, per eventi culturali e di rigenerazione urbana", oltre al "sostegno a ogni forma di integrazione, di inclusione, di superamento degli stereotipi con incentivazione alla pratica di ogni sport per le bambine e la valorizzazione della pratica sportiva come forma di crescita e di prevenzione della violenza - conclude Cenni - in modo particolare della violenza sulle donne".

Paolo Bartalini