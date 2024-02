Una lente puntata sulle comunità. Storie di Siena e della Valdichiana. La vita di Amiata, Valdelsa e Chianti

Sarà come veder scorrere la vita delle varie comunità. Osservata con gli occhi di bambini e adolescenti, raccontata con una sensibilità ancora non ’contaminata’ da stereotipi. E’ il valore aggiunto di ’Cronisti in classe’, riconosciuto anche dai docenti che con entusiasmo si sono messi in moto per accompagnare il percorso dei loro studenti lasciando libero sfogo alla fantasia all’interno di un ’recinto’ formativo.

Sarà come veder scorrere la vita delle comunità perché sono tantissime, e molto differenti l’una dall’altra, quelle che verranno messe in luce dagli elaborati degli studenti.

Partecipano infatti le scuole di Sovicille e di Chiusi, di Monteriggioni e Radda in Chianti, sia medie che elementari. E ancora: alla sfida partecipano le medie di Pienza e la ’Mattioli’ di Siena, gli studenti di Radicondoli e di Montepulciano. Le classi del Comprensivo 2 di Colle, quelli della ’Salvetti’ sempre di Colle. Poi gli studenti di Montalcino e della ’San Bernardino’ di Siena, di San Quirico d’Orcia e di Rapolano, di Acquaviva di Montepulciano (sia le mediche che le elementari), di Murlo e della ’Tozzi’ di Siena (elementari) e di Castiglione d’Orcia. ’Cronisti’ in classe vede anche la partecipazione dei giovani di Abbadia e di Castelnuovo Berardenga, di San Gimignano e della ’Marmocchi’ di Poggibonsi, unitamente alla ’Da Vinci’, sempre di Poggibonsi.