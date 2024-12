"Una ghirlanda di racconti" di Patrizia Bifolchi di Montepulciano ’Eat Parade’ del TG2 ha citato il libro per le vere tradizioni

È stato presentato oltre un anno e mezzo fa, è stato oggetto di confronti con i soci di Tema Vita-Banca Tema, con gli studenti dei Licei Poliziani e con il popolo della contrada di Cagnano, radio e tv locali lo hanno voluto ospite, si era – infine – già affacciato sulla scena della grande informazione, su Rai - Radio 1. Ma ‘Una ghirlanda di racconti’, il libro scritto da Patrizia delle Ghirlande, pseudonimo di Patrizia Bifolchi (foto), di Montepulciano, continua ad essere ‘giovane’, vivace, richiesto. Per ultima, in ordine di tempo, la trasmissione gastronomica Eat Parade del TG2 lo ha citato venerdì, cogliendo tra quelle pagine i tanti spunti culinari che offre, attingendo alle vere tradizioni toscane, napoletane, liguri. La freschezza di un’opera assolutamente ‘indie’, autoprodotta per il gusto dell’autrice di esprimere pensieri e ricordi in totale autonomia, va ricercata proprio in quei brevi racconti, che esprimono con semplicità e pari profondità momenti di vita che non ‘scadono’, che continuano a danzare leggeri tra le righe, divertendo e commuovendo i lettori.