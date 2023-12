Un parcheggio tutto nuovo. Al teatro ’Vittorio Alfieri’

Sarà inaugurato domani pomeriggio, alle 16 a Castelnuovo Berardenga, il nuovo parcheggio adiacente il teatro comunale ’Vittorio Alfieri’, in via Chianti. L’intervento ha portato alla sistemazione dell’area, finora sterrata, con la delimitazione di spazi di sosta e la piantumazione di nuovi alberi per un investimento complessivo di circa 280mila euro, di cui 50mila euro stanziati dal Comune e 230mila euro in arrivo dalla Regione Toscana.

L’area di parcheggio in via Chianti adiacente il teatro comunale ‘Vittorio Alfieri’ è stata completamente riqualificata con la delimitazione di parcheggi per motocicli e nuovi posti auto, di cui uno per persone diversamente abili, e una nuova illuminazione pubblica inserendo solo lampade a Led.

La riqualificazione dell’area è stata completata dall’inserimento di rastrelliere per biciclette e di una postazione di ricarica per E-bike, oltre all’installazione di una fontanella di acqua pubblica sul marciapiede opposto. La zona, inoltre, è dotata di rete WiFi gratuita. Nei prossimi mesi, quando le condizioni metereologiche saranno più favorevoli, è prevista la stesura definitiva della nuova pavimentazione del parcheggio con conglomerato ecologico a basso impatto ambientale.

"La riqualificazione del parcheggio in via Chianti – afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga – dà un nuovo volto all’area e la rende più fruibile per le attività commerciali e per il teatro comunale. L’intervento ha unito nuovi spazi per la sosta alla valorizzazione delle aree verdi e affianca altri lavori realizzati nella zona. Negli ultimi anni, infatti, via Chianti è stata completamente riqualificata con un nuovo volto del parco della Rimembranza e il restauro del monumento ai caduti, grazie alla collaborazione e al supporto economico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. Interventi che valorizzano il nostro territorio con attenzione per i cittadini e per i visitatori".

Ieri, al teatro, è iniziata ‘Il cinema a Natale’, la prima rassegna cinematografica per famiglie organizzata dall’Associazione Culture Attive con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Prossimo appuntamento sabato 30 con ‘Principi e principesse’, pellicola d’animazione del 2000 diretto da Michel Ocelot, composta da sei episodi della durata di circa 10 minuti. La proiezione sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Alberto Massi e dalle performance teatrali dei Topi Dalmata. Il giorno di Capodanno, alle 18, ‘Le otto montagne’, film del 2022 scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeerschl, premiato al Festival di Cannes con quattro David di Donatello. La rassegna prosegue fino al 7 gennaio.