Un lupo a Uopini. A passeggio fra le case lungo la strada

Un lupo ’a passeggio’ lungo la strada a Uopini, a ridosso della città e delle abitazioni. La segnalazione è stata fatta da un lettore, che stava transitando in auto nella zona: l’avvistamento risale a domenica notte, intorno alle 2,30. L’automobilista racconta di aver rallentato, fino quasi a fermarsi vicino all’animale: né il rumore dell’auto nè i fari accesi avrebbero dunque spaventato il lupo, che ha proseguito tranquillamente la sua corsa, attraversando la strada. E’ l’ennesima segnalazione della presenza sempre più ravvicinata e frequente di questi esemplari, che non attaccano l’uomo, ma che sono pericolosi per altri animali.