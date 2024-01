Trovato morto in casa. Domani l’autopsia

Un fulmine a ciel sereno

la morte di Marco Mattii,

59 anni compiuti

ad ottobre, noto commercialista senese e contradaiolo della Tartuca.

L’uomo, che viveva da solo, non veniva rintracciato

da qualche ora da un familiare che ha segnalato il fatto alle forze dell’ordine.

Abitava in via Giovanni XXIII ed è lì che la polizia si è recata per gli accertamenti. Entrati nell’appartamento è stato scoperto l’uomo a terra, ormai senza vita.

Sul posto anche la scientifica, l’arrivo dei tecnici della questura non è passato inosservato.

Hanno certo svolto rilievi certosini nell’appartamento dove Mattii viveva da solo. Probabilmente è stato stroncato da un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Difficili altre ipotesi anche perché ieri, all’esterno della questura, tutto appariva tranquillo. Nulla a che vedere con recenti episodi tragici che avevano messo invece in fermento gli uffici, come il caso di Largo Sassetta. Comunque la procura ha disposto l’autopsia che verrà svolta domani.