Tributo a Morricone. Concerto a Chianciano

Domani il nuovo anno si festeggerà, alle 18, a Chianciano Terme al Centro Congressi Excelsior con il concerto ’Ennio Morricone Tribute’. A celebrare il leggendario Maestro mancato tre anni fa, sarà sul podio Paolo Ponziano Ciardi che piloterà l’Orchestra sinfonica del Teatro Goldoni di Livorno. Il programma interamente dedicato a Morricone prevede una selezione, per gli arrangiamenti di Francesco Oliveto, delle innumerevoli e celeberrime colonne sonore cinematografiche del compositore romano e premio Oscar. Da “C’era una volta il West” a “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” e Here’s to you (Sacco e Vanzetti), da “Nuovo Cinema Paradiso” a “La leggenda del pianista sull’Oceano” fino ai brani “Gabriel’s oboe” e “On earth as it is in heaven” del film “Mission”. Sul palco saranno altresì il soprano Claudia Basile Pop e il quartetto vocale composto da Ikue Kobayashi, Chenyu Wang, Stefano Fagiolini, Pedro Carrillo. E gli strumenti solisti: Guido Garofano al flauto, Lucrezia Di Caro all’oboe, Donino Gaudieri alla tromba, Stefano Aiolli al violoncello e Sabina Mauro al pianoforte. L’Orchestra sinfonica del Teatro Goldoni di Livorno è composta da musicisti under 35.