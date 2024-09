Trenta studenti provenienti dal Canada accolti dalla Questura

Anche questa estate, la Questura di Siena ha accolto gli studenti dell’Università di Toronto per il programma di studi concordato con l’Ateneo senese. Circa 30 giovani canadesi, accompagnati dal professore coordinatore, hanno fatto visita alla Questura per comprendere le dinamiche e l’organizzazione del lavoro nell’ambito del corso di Criminologia ’Problemi attuali nella criminologia internazionale’. Dopo il saluto introduttivo del questore Angeloni, hanno visto e ascoltato come operano sul territorio gli agenti delle volanti coordinati dalla sala operativa, i poliziotti dell’ufficio Immigrazione e la Polizia Scientifica.