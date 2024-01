Tre bandi con fondi per gli studenti Il Comune di Radicondoli ha pubblicato i primi tre bandi per i contributi alle famiglie con figli a scuola, le borse di studio per gli studenti universitari e il sostegno ai pendolari. L'investimento totale si avvicina ai 100mila euro, confermando il successo di tali interventi nel favorire la crescita demografica ed economica del borgo.