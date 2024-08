Tragedia che lascia senza parole. Poggibonsese 28enne sotto accusa

Un dramma che ha destato dolore e sconcerto anche in Valdelsa. All’indomani del tragico schianto che, all’alba di domenica, ha spezzato la vita di Laura Chiricuta, 46 anni, la dinamica dell’incidente è sostanzialmente confermata: la donna come tutti i giorni stava percorrendo via Buonarroti, a Viareggio, in direzione nord, verso Lido di Camaiore, per andare al lavoro. All’incrocio con via Leonardo, un’auto guidata da un 28enne nato a Poggibonsi ma da tempo residente a Empoli, molto conosciuto nel mondo del calcio, ha bucato lo stop e l’ha centrata in pieno, Il guidatore è stato subito sottoposto all’alcol test, da cui è emerso un tasso di ben sei volte oltre il limite consentito. Il ragazzo al momento si trova in libertà: non essendoci il pericolo di una reiterazione del reato, non è stato disposto lo stato di fermo. Confermata anche l’identificazione di due persone all’interno dell’auto. I testimoni, nei concitati momenti successivi all’incidente, hanno parlato di quattro occupanti del veicolo. Il dilemma sarà presto risolto: le forze dell’ordine hanno infatti acquisito i filmati delle telecamere e a breve potranno dare una risposta inequivocabile. Come del resto accade spesso, anche stavolta la videosorveglianza darà un contributo importante. In Procura, la questione è sul tavolo del pubblico ministero Paola Rizzo. Nel frattempo, la salma di Laura Chiricuta, la cui famiglia è tutelata dall’avvocato Fabrizio Miracolo, è a disposizione dell’autorità giudiziaria: ieri è stato svolto l’esame autoptico esterno. La 46enne di Torre del Lago lascia un figlio di 14 anni, nato da una relazione con l’ex compagno che lavora come chef sulle navi e in queste ore sta rientrando da Boston, dove si trovava al momento del drammatico incidente. Il ragazzino, per adesso, è stato affidato all’attuale compagna del padre, dal momento che i parenti più stretti della mamma abitano all’estero: ha la mamma in Romania e una sorella a Minorca. Una tragedia, quella di domenica all’alba, che ha spezzato una vita, gettando nello sconforto un ragazzino appena 14enne che non avrà più la mamma al suo fianco, e segna in maniera indelebile l’esistenza del 28enne originario di Poggibonsi ma da anni residente a Empoli. Anche qui la notizia ha suscitato commozione e turbamento.

