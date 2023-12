Tornano le ‘Bigotte’ della solidarietà

Torna in piazza duomo, oggi e domenica, la vetrina della solidarietà delle bamboline di stoffa; le popolari ‘Bigotte’ create dalle mani delle donne-artigiane del gruppo ‘Chiacchere e Maglia’ con il banco apparecchiato dentro la loggia del teatro, il salotto buono della città. Per offrire le Bigotte uscite dal lavoro certosino delle ‘chiacchere’ nel laboratorio al Bagolaro e al circolo della frazione a Badia Elmi in collaborazione con Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. "E’ senza dubbio grande esempio per la comunità e per tutta la cittadinanza attiva che unisce la passione per ago, filo e lana con la gioia di stare insieme per la solidarietà". La riflessione a cuore aperto della dinamica assessora Daniela Morbis (nella foto) che aggiunge e sottolinea. "Un gruppo in crescita che stimola la messa in campo di iniziative e attività di comunità in collaborazione con le altre associazioni di volontariato del territorio. In queste due giornatesarà possibile dilettarsi con ferri e la lana per ri-scoprire come sono realizzate le oramai popolari Pigotte che sono il simbolo di solidarietà".

Romano Francardelli