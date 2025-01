Torna "Pagine di legalità". A Siena i protagonisti della lotta alla Mafia

Quella della lotta alle Mafie è una storia di pagine scritte e di tante pagine ancora da scrivere. Mezzo secolo di battaglie che fondano le radici nel passato e che si ripercuotono, ancora, nel presente. Anche la città del Palio ha una ‘penna’ per tramandare la memoria e rendere consapevoli le nuove generazioni: torna, stavolta al Santa Maria della Scala, nella sala Italo Calvino, la rassegna ‘Pagine di legalità-Siena incontra i protagonisti della lotta alle Mafie’, quattro incontri a ingresso gratuito in cui scrittori, magistrati e giornalisti affronteranno il tema, portando in dono la loro esperienza. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune e Movimento Agende Rosse. "Vogliamo offrire alla cittadinanza una testimonianza di impegno per la legalità – le parole del sindaco, Nicoletta Fabio –: gli incontri hanno una funzione educativa, soprattutto per le giovani generazioni che ne saranno garanti. Conosciamo il valore della memoria e sappiamo che è necessario coltivarla in nome di chi ha sacrificato la propria famiglia e anche la propria vita". "L’obiettivo di questa iniziativa è fare cultura – ha aggiunto il referente senese di Agende Rosse, Giuseppe Galasso –, sensibilizzare la cittadinanza e in particolare i giovani su certe tematiche. Ma soprattutto agevolare una conoscenza certa: riportare fatti significa ricostruire la verità, allontanando quelle verità che possono anche essere mistificate". Alla presentazione dell’evento, in remoto, anche Salvatore Borsellino, fondatore di Agende Rosse. "Ringrazio il Comune di Siena, perché non tutte le amministrazioni sono così sensibili – ha affermato –. Quando mio fratello è stato ucciso, mamma mi ha detto che il nostro impegno sarebbe stato tenere viva la sua memoria. Oggi stiamo vivendo un momento difficile e noi, io per primo anche se i malanni dell’età si fanno sentire, stiamo cercando di moltiplicare gli sforzi: proprio in questi giorni abbiamo messo insieme tutte le associazioni delle vittime delle stragi di mafia e terrorismo, perché una voce sola arriva più forte di tante voci singole. Presenteremo anche un documento contro il nuovo decreto sicurezza". "Il mio auspicio è che questi incontri – ha ribattuto il sindaco –, possano essere momenti di riflessione e di confronto, che ci sia un contraddittorio su tematiche tanto delicate, che venga dato spazio a tutte le voci". "Certe iniziative servono a coltivare la memora ma a capire anche il perché certe cose sono avvenute" il commento di Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafiaduemila. Il primo appuntamento è per giovedì 16 gennaio alle 18 con la presentazione del libro ‘La strategia parallela. Il progetto occulto di assalto alla Repubblica’ di Anna Vinci e Michele Riccio. Mercoledì 19 febbraio alle 18, sarà illustrato ‘Pentiti’ di Luca Tescaroli, procuratore della Repubblica di Prato. Giovedì 13 marzo alle 18 ‘Potere Occulto’ di Stefania Limiti. Mercoledì 9 aprile alle 18, ‘50 anni di Mafia’ di Saverio Lodato.

Angela Gorellini