Torna ’Jazz & Wine’. Sul palco grandi artisti

Il jazz sta bene su tutto? Non necessariamente. Si sente sicuramente a proprio agio con gli ambienti belli, storici, oppure è splendido imprevedibile per panorami unici. Questo è da 27 anni musica che si abbina al grande vino: ecco una nuova stagione di "Jazz & Wine" a Montalcino, ovvero il sodalizio illuminato fra l’azienda Banfi, la famiglia Rubei dell’Alesanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino. Jany McPherson, John Scofield e Dave Holland, Eddie Gomez, Tosca, Andy James & Jon Cowherd, Aymée Nuviola Quintet sono i nomi di punta di un calendario variegato e di forte ispirazione di un jazz calssico a tratti debitamente contaminato. Apertura martedì 23 luglio (Castello Banfi) tutto l’estro del pianoforte virtuoso e denso di colore e ritmo di Jany McPherson con Yoann Serra e Massimo Moriconi. Il jazz di oggi, esposto al crocevia di tante nuove influenze, parte da due figure ormai degne di ogni manuale musicale: John Scofield e Dave Holland, che saranno insieme mercoledì 24 luglio al Castello Bangi. Contrabbasso e chitarra nel virtuosismo più totale. Viaggia il mondo la musica di Eddie Gomez, che si circonda di autentici talenti (Dado Moroni, Joe La Barbera) nella esibizione del 25 luglio alla Fortezza di Montalcino. Il senso di variegato di questo calendario viene in parte dal concerto del 26: sempre alla Fortezza ecco tutta la duttile vocalità di Tosca, con un sestetto di ottimi elementi che offrirà un repertorio fra ieri e oggi, fra cui la giovane talento siciliana Arabella Rustico, al contrabbasso. Tutta la classicità del genere: sabato 27 luglio ecco Andy James & Jon Cowherd All Star, special guest la particolare percussione di Mino Cinelu. Più che un gruppo di otto elementi, una sorta di innovativo crocevia. L’ultimo appuntamento è una sorta di quasi indecifrabile, per quello che potranno fare, esibizione con Aymée Nuviola Quintet feat. Kemuel Roig.

Massimo Biliorsi