Torna il ‘Pedibus’ per andare a scuola

Alunni delle scuole di Poggibonsi più sicuri a scuola grazie al ‘Pedibus’, il servizio di ‘autobus senza ruote’ per accompagnarli in classe. Con l’inizio del nuovo anno scolastico sono state aggiunte altre due fermate: una per le scuole Calamandrei con partenza da piazza Mazzini, e una per le scuole Pieraccini con partenza da via Pisana. Importanti novità, dunque, sul fronte del ‘Pedibus’.