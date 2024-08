Torna il Palio di San Cassiano. La contrada del Gattineto trionfa

La contrada del Gattineto ha vinto il Palio di San Cassiano 2024 con Alì Paradisi, trionfando anche nei giochi delle contrade e conquistando così un vantaggio sulla corsa finale. Era dal 2018 che la contrada sognava la vittoria. Dal 1995 a San Casciano dei Bagni le quattro contrade del paese, Campanile, Gattineto, Porticciola e Pozzo si sfidano in una sequenza di giochi fino alla Corsa della Rana. Da qualche anno, le rane di legno animate da un congegno hanno preso il posto di quelle vere. Per la contrada del Pozzo, capitanata da Matteo Pistis, hanno partecipato Mirko Bernardini, Bianca Fedeli, Edoardo Cipriani e Giuseppe Giannotti. Per la contrada della Porticciola che vede MariaGiulia Ceccobao come capitano hanno corso Antonio Silvestri, Matteo Pinzi, Nicola Silvestri, Michele Mazzuoli e Alessandro Valdambrini. Il Gattineto, capitanata da Guglielmo Mei, ha visto correre Jonathan Cipriani, Gianluca Vannuzzi, Stefano Somai, Andrea Spiti e Alì Paradisi. Infine Alessio Chiuppesi, capitano del Campanile ha portato ai giochi Edoardo Cesaretti, Davide Trezza, Giuseppe Valvo, Andrea Gori e Francesco Ravazzi. Il Palio è iniziato alle 17.45 contro le 16 previste per far fronte al caldo torrido.

Federica Damiani