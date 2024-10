Torna il Festival della Salute con incontri, convegni e consulenze

La promozione della salute e l’innovazione in ambito sanitario saranno al centro della XVII edizione del Festival della Salute, che torna a Siena da domani a sabato. Anche quest’anno l’evento, alla quarta edizione consecutiva in città, coinvolgerà il mondo scientifico, sanitario e universitario, sia a livello nazionale che internazionale. Nelle tre giornate sono previsti screening gratuiti, consulenze mediche e una serie di convegni su temi sanitari di attualità. Le conferenze saranno trasmesse in streaming sui canali social e web del Festival. "Il Festival è un appuntamento importante per Siena – sottolinea l’assessore Giuseppe Giordano – poiché rappresenta un momento fondamentale di confronto e di scambio tra gli operatori sanitari e i cittadini". Parteciperanno, fra gli altri, associazioni di volontariato, Asl Toscana Sud Est, AouSenese e Università di Siena. Le tematiche affrontate andranno dalla donazione di sangue e plasma alla telemedicina, fino alla programmazione sanitaria e agli investimenti previsti dal Pnrr per il futuro degli ospedali. Tra gli appuntamenti, venerdì a Palazzo Patrizi alle 15, si parlerà de ’La fragilità dell’anziano’. L’evento è organizzato dall’associazione Good Event.