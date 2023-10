Tir carico di lavatrici si ribalta a Sinalunga: strada interrotta, arriva Pegaso

Solo nelle prime ore del mattino di ieri, verso le 7.30, si è riusciti a rimuovere l’enorme tir che, verso le 17.30 di giovedì, si è ribaltato proprio all’altezza della rotonda che si trova a Sinalunga prima dell’ingresso sull’Autostrada.

Il bisonte della strada, che era carico di lavatrici e dunque particolarmente pesante, si è piegato sul fianco destro finendo sopra il guardrail e schiacciandolo (nella foto in alto a destra). Il conducente del tir, che arrivava dalle Marche, è stato subito soccorso dalla polizia municipale di Sinalunga intervenuta con una pattuglia. Gli agenti sono stati i primi ad arrivare allertando i soccorsi del 118 che sono giunti anche con un’ambulanza della Misericordia locale, unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano. E’ stato fatto atterrare nelle vicinanze anche l’elisoccorso Pegaso che ha trasferito il camionista, in codice 2, al policlinico senese. Per breve tempo è stata anche chiusa la strada ed il Raccordo in direzione Siena con diversi problemi per il traffico che comunque la Municipale ha risolto.

Ieri nel primo pomeriggio invece, grande spavento per una macchina che si è capottata ai Poggi Gialli (foto a sinistra), sulla strada che da Sinalunga porta a Foiano. Anche in questo caso rilievi della Municipale e pompieri poliziani sul posto. Altri due veicoli sono rimasti coinvolti.

La.Valde.