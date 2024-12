’Testa di Caos’ al Teatro del Popolo. Irriverenza e improvvisazione

Tra irriverenza, sincerità e improvvisazione, ecco un appuntamento di teatro che promette risate e riflessioni. Sabato 14 dicembre, alle 21 al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, fuori abbonamento, va in scena ‘Testa di Caos’, il nuovo spettacolo di Andrea Di Raimo, in arte Shamzy. Il giovane talento ventenne, originario della Toscana, è noto al grande pubblico grazie al suo successo su TikTok, dove ha conquistato milioni di follower con le sue esilaranti gag. Dopo il debutto teatrale con ‘A Casa Mia’, torna ora sul palcoscenico con uno show prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini e in tournée nei principali teatri italiani. Lo spettacolo affronta temi di attualità e situazioni quotidiane con il consueto mix di comicità irriverente, sincerità e improvvisazione che ha reso Shamzy un fenomeno del web. Dai social al teatro, la sua crescita artistica è stata naturale, spinta dal desiderio di instaurare un contatto diretto con il pubblico. "Ho iniziato – spiega Andrea Di Raimo - con video di gaming, ma nel 2019 ho deciso di dedicarmi ai contenuti comici. Interpretando personaggi come Gina, Tiziana, Franco ed Enrico, ho sempre cercato di regalare un sorriso, la cosa più gratificante che esista. Per quanto i social mi abbiano dato tanto, sentivo la mancanza del contatto umano. Sul web c’è sempre una distanza: il pubblico è lontano, dietro uno schermo. Con il teatro, invece, posso guardare le persone negli occhi, sentire le loro reazioni dal vivo. È un’emozione unica. Non vedo l’ora di accogliere i miei fan a teatro e condividere con loro la mia passione". Dietro le quinte di ‘Testa di Caos’ troviamo un team creativo d’eccezione: Andrea Cecchi, Alessio Fusi e Simone Fisti, autori teatrali di successo, già collaboratori di Shamzy nel suo primo spettacolo. La regia è affidata ad Andrea Cecchi, che torna a lavorare con il giovane artista dopo il successo di ‘A Casa Mia’.

Fabrizio Calabrese