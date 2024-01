"Territorio in aiuto all’ospedale"

Problema cronico nei rapporti fra sanità territoriale e ospedale è l’intasamento dei Pronto soccorso: "Ognuno di noi si reca al Pronto Soccorso quando ha un problema di salute che ritiene importante – dice il dg Asl Antonio D’Urso –. Però in molti casi l’accesso è inappropriato ed avremmo potuto trovare risposta in altri livelli dell’offerta sanitaria come dal medico di famiglia o la Casa della Salute. E’ su questo punto che bisogna intervenire, per garantire la continuità della presa in carico nei weekend e festivi, in modo che soprattutto le persone affette da patologie croniche già prese in carico e seguite presso la Casa della Salute possano trovare una risposta adeguata e magari eseguire un accertamento strumentale senza recarsi al Pronto Soccorso, il cui uso dovrebbe essere limitato alle questioni di maggiore impatto sanitario ed assistenziale. L’organizzazione della sanità territoriale può contribuire anche in un altro modo a rendere più performante il Pronto Soccorso: può facilitare il percorso di dimissione dei ricoverate e, quindi, aumentare la disponibilità di posti letto per il Pronto Soccorso. È per questo motivo che stiamo investendo nella realizzazione delle Centrali operative territoriali e negli Ospedali di Comunità, dove potranno essere ospitate ad esempio le persone dimesse dall’ospedale, ma che non possono rientrare al proprio domicilio".