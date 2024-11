Tennis, Margherita Ferretti porta a casa la coppa

In Piemonte brilla la luminosa stella di Margherita Ferretti. La talentuosa tennista di Chiusi ha vinto lo Junior Next Gen (Under 14), il master finale del circuito riservato agli under che si svolge nella settimana delle Atp Finals. Ferretti ha vinto la sfida che l’ha vista di fronte all’amica Virginia Zema con il punteggio di 75 61 al termine di un incontro di un’ora e cinquantuno minuti. Inizio equilibrato poi Margherita ha ingranato la marcia portando a casa un match difficile. Al termine è partita la festa sulle note di "We Are the Champions". Grande soddisfazione al Tc Sinalunga, il circolo dove Ferretti gioca, ma anche a Chiusi dove la ragazza vive. La mamma Claudia si è tenuta aggiornata guardando il risultato in diretta sul sito della Federazione e per lei, come per tutta la famiglia, molto nota a Chiusi, è stata una grande soddisfazione. Una vita per il tennis quella di Margherita che frequenta il primo anno di Liceo Scientifico a Città della Pieve. Il maestro Diego Alvarez è una garanzia e adesso è già tempo di una nuova esperienza: Diego, Margherita e Riccardo Landi, il giovane di Montepulciano Stazione anche lui presente allo Junior Next Gen, voleranno in Spagna per un nuovo torneo.

Luca Stefanucci