Telco, stipendi saldati. Interrotto lo sciopero

I dipendenti di Telco Soluzioni Digitali, a Belvedere di Colle di Val d’Elsa, sono tornati al lavoro. Lo sciopero è terminato dopo che l’azienda ha saldato, per la totalità degli addetti, anche l’altra tranche degli stipendi. La questione del polo produttivo, però, rimane aperta e sarà discussa al tavolo istituzionale convocato a Firenze, in Regione, per la mattinata di lunedì prossimo, 11 novembre. Una situazione che interessa da vicino non soltanto lo stabilimento colligiano, in cui operano cinquanta lavoratori, bensì anche le realtà produttive del settore delle infrastrutture in rete attive in tutta la Toscana. Sedi che occupano complessivamente oltre quattrocento persone. Non da oggi le organizzazioni sindacali chiedono certezze per il futuro: "Vogliamo capire se l’azienda è propensa a compiere investimenti, sia in Toscana che, di conseguenza, nel Senese. Anche per non ritrovarci in questo novembre agli stessi problemi già conosciuti in ottobre riguardo alla liquidazione delle spettanze".

Lo afferma Samuele Bernardini, segretario generale di Slc Cgil Siena, sindacato dei lavoratori del comparto della comunicazione, che nei giorni scorsi ha partecipato anche a un incontro in Provincia. Dall’Unità di crisi regionale, dunque, dovranno giungere le necessarie risposte, come auspicato dalla stessa sigla e dalla maestranze che attendono con trepidazione di essere messe al corrente del quadro, dopo aver dato vita a due fasi di astensioni dal lavoro nelle recenti settimane. Personale che ha poi responsabilmente ritirato lo sciopero e concesso credito agli intenti dell’azienda. "Ma adesso servono impegni concreti per il domani da parte di Telco", conclude Bernardini per Slc Cgil Siena.

Paolo Bartalini