"TeatrInScatola": Monteroni d'Arbia riaccende il teatro al Supercinema

A Monteroni d’Arbia torna il teatro al Supercinema. Oggi si apre ‘TeatrInScatola’, la rassegna curata da Straligut Teatro che riprende dopo la sosta forzata a causa del Covid e porterà in Valdarbia il meglio del teatro contemporaneo con undici spettacoli per un pubblico di tutte le età, fino al 22 marzo, con compagnie in arrivo da tutta Italia. Oggi alle 16.30 si inizia con ‘Papero Alfredo’, spettacolo curato dalla Compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, che racconterà una storia divertente sul rapporto tra vecchio e nuovo e tra babbi e figli, generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi e rincorrersi per l’eternità. Gli appuntamenti a Monteroni continueranno venerdì 15 alle 21.30 con Gli Omini, compagnia toscana che porterà in scena ‘Trucioli’. Venerdì 12 gennaio ’S’unda manna’, il nuovo lavoro di Elisa Pistis prodotto da Teatro Insonne e diretto da Annalisa Bianco. Domenica 14 gennaio alle 16.30 inizierà la nuova produzione di teatro ragazzi di Straligut ‘La valigia di Frankie’, spettacolo di e con Anna Amato e Alice Bellini.

Domenica 4 febbraio alle 16.30 ‘Il soldatino di stagno’ di Nata e Stivalaccio Teatro, originale adattamento dello Schiaccianoci di Ciajkovskij ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen. Venerdì 23 febbraio alle 21.30 sarà la volta di ‘Ribalta – La storia del teatro in P2P’, lavoro di Margherita Gravagna. Domenica 10 marzo ‘Officina Prometeo’, di e con Francesco Picciotti. Venerdì 22 marzo alle 21.30 ‘#nuovipoveri’, di e con Letizia Bravi e Marco De Francesca. Il festival coinvolgerà anche il Teatro dei Risorti di Buonconvento. Sabato 20 gennaio alle 16.30 ‘Cattivini - Cabaret concerto per bimbi monelli’ di Kosmocomico Teatro. ‘Home sweet home’ di Roberto Capaldo, in programma sabato 24 febbraio alle 16.30. Sabato 16 marzo ’OZz’, opera digitale di Kanterstrasse e Straligut dal celebre racconto per ragazzi di L.F. Baum.

"Il comune denominatore di ogni appuntamento – afferma Fabrizio Trisciani, direttore artistico di Straligut Teatro – sarà la capacità di raccontare in maniera divertente e originale storie che parlano a tutti". "La cultura – aggiunge Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – è uno strumento importante su cui abbiamo sempre investito per stimolare occasioni di incontro e di confronto per far crescere la nostra comunità". Riccardo Bruni