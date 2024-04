Street art, bando a Torrita di Siena. Murales dedicato a Ghino di Tacco

Un avviso pubblico per un progetto di street art dedicato alla figura di Ghino di Tacco, legata storicamente a Torrita di Siena, da realizzare su un pannello in cemento in via Pecorai. Dal Comune arriva un’opportunità per gli artisti grazie al progetto ’Ghino di Tacco Brigante Gentiluomo’ che prevede la realizzazione di un murales che dovrà far rivivere una certa epoca con tanto di riferimenti letterari a Dante e Boccaccio. Entrambi, infatti, citano Ghino di Tacco rispettivamente nella Divina Commedia e in una novella del Decameron. I materiali dovranno arrivare all’Ufficio Protocollo del Comune con consegna a mano o posta ordinaria, entro il 6 maggio alle 13. All’autore del progetto vincitore sarà riconosciuto un contributo a sostegno delle spese per l’acquisto del materiale occorrente alla realizzazione dell’opera, l’importo massimo stanziato sarà di duemila euro. Tra i criteri della commissione, oltre alla qualità del progetto, anche la scelta dei materiali utilizzati e quindi quelli riciclabili.

L.S.