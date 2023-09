Stanotte si ferà la disinfestazione

Sarà effettuata questa notte, dalle 23 alle 5 di domani, la disinfestazione contro zanzare e altri insetti molesti nelle aree pubbliche di Colle. Per l’operazione saranno utilizzati prodotti non nocivi per le persone e per gli animali domestici, ma le autorità consigliano di non lasciare all’esterno delle abitazioni indumenti, alimenti o bevande e neppure cibo e acqua per gli animali di affezione.