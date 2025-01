Spunta maxi manifesto in viale Sardegna. Le allieve di Pole Dance: "Grazie Wiola"

A Siena, la passione per la Pole Dance ha trovato una voce speciale in Wiola Szwalek, un’insegnante che, con dedizione e impegno, ha conquistato il cuore delle sue allieve. La sua è una storia di passione, fatica e motivazione, che ha portato a un gesto simbolico di gratitudine davvero unico: un enorme cartellone pubblicitario che, affisso in viale Sardegna, ha celebrato il suo lavoro e il legame speciale che ha saputo costruire con le sue allieve.

Wiola ha iniziato il suo percorso nel mondo della Pole Dance come praticante, ma ben presto ha capito che il suo talento e la sua voglia di condividere conoscenze la spingevano verso l’insegnamento. La sua capacità di motivare e di far sentire ogni persona a suo agio, indipendentemente dal livello, ha fatto di lei una figura di riferimento.

Le allieve hanno voluto ringraziarla in modo speciale, realizzando il cartellone che ha suscitato emozione in chiunque lo abbia visto. Wiola, commossa, ha espresso il suo più sentito grazie a tutte, dimostrando che dietro ogni insegnamento c’è una reciproca crescita che va oltre il semplice atto fisico. Un’insegnante che, con passione e cuore, ha cambiato davvero la vita di molte donne a Siena.