I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti in mattinata nel comune di Sovicille, in via di Barbicciaia a Rosia, per soccorrere un gatto, rimasto incastrato in una tubazione di scolo, posta a margine della strada. Subito è scattato l’allarme per liberare il micio che era incappato in quella disavventura.

La tubazione interessata, della lunghezza di circa cinquanta metri, è stata forata in più punti per inserire la video camera che consentiva di ispezionare l’interno, al fine di individuare il tratto preciso dove si trovava l’animale.

A quel punto, una volta verificato il luogo dove si era bloccato, è partito il lavoro per praticare un foro nella tubatura in piena sicurezza che consentisse di liberare l’animale, affidandolo alla proprietaria che aspettava con comprensibile ansia il momento del tanto atteso recupero.

Sul posto è intervenuto anche un operaio del comune di Sovicille, che ha collaborato con la squadra dei Vigili del Fuoco impegnata nell’intervento di salvataggio del gattino.