Sostegno a Beko dai reclusi a Santo Spirito

Don Carmelo Lo Cicero ha già avuto modo di dimostrare più volte vicinanza ai lavoratori della Beko, in lotta per difendere il posto di lavoro. Questa mattina sarà ai cancelli dello stabilimento di viale Toselli, per consegnare una lettera spedita agli operai da parte dei reclusi nella casa circondariale di Santo Spirito. Tra le tante manifestazioni di sostegno, è stata lanciata la Cena solidale a sostegno della vertenza Beko, intitolata “Non mollare mai“, in programma venerdì 31 gennaio al circolo Arci di Sovicille. Saranno presenti, si annuncia, le istituzioni e le associazioni coinvolte nella ricerca di una soluzione. Il giorno prima, a Roma, è in programma il tavolo al ministero, con manifestazione dei lavoratori.